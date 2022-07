Ezt ne hagyja ki! Nem kell a stand?

Elképzelhető, hogy az árusok jó része nem költözik át az új vásárcsarnokba Lényegi és gyakorlatias, a városlakókat is érdeklő kérdésekkel kerestük meg a pécsi városvezetést az új vásárcsarnokba átköltöző bérlők ügyében. Lapunk a minap több árussal is beszélt, akik meglehetősen borongósan látták a jövőt, sőt valaki még a bosszútól is tartott.