Gyermekorvosi tanácsadással és kötetlen beszélgetéssel várják a családokat kedden tíz órától a mozsgói Biztos Kezdet Gyerekházban. A gyermekház szervezésében nemrég a Kakasfesztiválon is több programmal találkozhattak a környékbeliek. Rendszeres fejlesztőfoglalkozásokkal is várják a kisgyermekes szülőket. Gyermekpszichológus, gyermekorvos, fejlesztőszakemberek is tartanak előadásokat.