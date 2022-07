Összesen 253 alkotás érkezett be 16 megyéből és Budapestről – továbbá Szerbiából és Szlovákiából – az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Hogy érzi magát a Föld? címmel meghirdetett országos kreatív alkotói pályázatára, amelyet a Föld napja alkalmából hirdetett meg az intézmény Matematikai, Természettudományi és Informatikai Tanszéke.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kiemelten fontos témaként kezeli a fenntarthatóság kérdését, valamint a környezet- és teremtésvédelmet a pedagógusképzés területén is. Ezért a főiskola a Föld napjához kapcsolódóan nyílt, díjmentes alkotói pályázatot hirdetett az óvodás korosztálytól a felsőoktatásban tanuló diákokig, a következő témákban: „Lakóhelyünk, a Föld”; „A Föld – élet”; „Milyennek szeretnéd látni a Földet 50 év múlva?”. Az országos pályázatra öt korcsoportban: óvodás, alsó és felső tagozatos általános iskolás, középiskolás és felsőoktatásban tanulók jelentkezhettek június 15-ig.

Végül összesen 253 alkotás érkezett be 16 megyéből (Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém és Zala) és Budapestről, valamint a határon túlról, Szerbiából és Szlovákiából. Legalább 9 óvoda, 14 általános iskola, egy középiskola és 3 szociális gyermekfoglalkoztató intézmény több osztályából küldtek be változatos pályaműveket, sőt még néhány főiskolás korú fiatal is rászánta az idejét.

A pályamunkák elkészítése során szabadon választható eszközökkel dolgozhattak a diákok, a főiskola kérése csupán az volt, hogy az alkotók törekedjenek a környezettudatosságra, a természetes anyagok alkalmazására. Többen készítettek pár perces kisfilmet, amelyben felvázoltak egy számukra fontos problémát és tanácsot adtak, milyen gyakorlati lépésekkel lehet jobban odafigyelni környezetünk védelmére. Változatos módon valósították meg ezeket a felvételeket: az egyikben lego alkatrészeket és figurákat használtak fel a történet elmeséléséhez, egy másikban a Hide the Pain Haroldként elhíresült Arató András szerepelt űrhajósként a Föld kizsigereléséért aggódó kisfilmben, amelyben elutazott volna a másik Földre – a film csattanója, hogy sajnos nincs másik Földünk.

Akadt, aki egy rossz álom képét használta fel „ébresztő történésként”, de volt, aki kreatívan és az egyszerűség híveként egy Földként kifestett kerámiatálat és papírrajzokat használt fel a környezettudatosság szemléltetéséhez. Számos iskolás rajz vagy festmény formájában mutatta be a Földet, de több installáció érkezett be ötletesen átalakított hungarocell, tojástartó, WC-papír guriga, karton, krepp-papír, vattakorong, műanyag palack, vagy éppen virágszirmok alkalmazásával is. Olyan pályázó is akadt, aki inkább verset írt a Föld helyzetéről. Nem csak az alkotások kivitelezése, de a témái is széleskörűek voltak: a túlzott, pazarló vízfogyasztástól és műanyaghasználattól a méheken és élővilágon át a klíma- és időjárásváltozásig.

Öröm volt látni a sok beérkező kreatív és ötletes pályázatot, az óvodások, tanulók különböző szemszögből és más-más felhasznált anyaggal jelenítették meg, mit tudnak tenni – és mire biztatnának másokat is – Földünk és környezetünk védelme, valamint a fenntartható és fenntartandó fejlődés érdekében. A pályamunkák alapján egyértelműen látszik, hogy már az egészen kicsik is rendkívüli módon tisztában vannak a Földünket érintő kihívásokkal.” – emelte ki dr. Gloviczki Zoltán, a főiskola rektora.

A zsűri az értékelés során figyelembe veszi, hogy az adott pályázó mennyire tartotta a téma kereteit, illetve, hogy környezetbarát technikával valósította-e meg a pályamunka kivitelezését. Korcsoportonként az első 3 helyezést díjazzák, az eredményeket szeptemberben hirdetik ki. A helyezést elért pályázók alkotásaiból, valamint további kiválasztott művekből az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kiállítást szervez.