Hamarosan ivókút is lesz

A Tüskésrétet kerékpárút hiányában egyelőre nem lehet biztonságosan megközelíteni két keréken, így továbbra is kell a szülői fuvar ahhoz, hogy a gyerekek élvezhessék a szabadidőpark kínálta lehetőségeket. Magára a pumpapályára azonban szigorú szabályok vonatkoznak azon túl is, hogy a bukósisak használata kötelező. A pályát egyedül nem használhatja senki, ehhez legalább egy második személy jelenlétére van szükség, aki adott esetben segítséget nyújthat és kérhet. A pumpapályát továbbá kizárólag száraz időben és világosban lehet használni, vagyis sötétedés után szigorúan tilos. Máté János, a PSN Zrt. vezérigazgatója szerint hamarosan a pumpapályához is elvezetik a vizet, hogy az ott sportolók ivókútból csillapíthassák a szomjukat.