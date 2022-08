– Lányom talált rá az interneten, hogy újra nyitják a Rózsakertet. Mondta is, hogy anya, annyit meséltél róla, nézzétek meg a barátnőiddel – említette Bartisné Gagyi Ágnes. – Finom hely volt, élőzenével, táncparkettel, szép rózsákkal, jó kiszolgálással. Mikor kicsit lazulni akartak a szüleim, akkor jöttünk. Ők táncoltak, én fagylaltot kaptam.

A nyugdíjas barátnők megemlítették, az, hogy a püspökség felújította és a nagyközönség számára látogathatóvá tette a kertet, illetve az egyház kinyitotta a kapuit, az első lépés lehet afelé, hogy az emberek visszatérjenek a kereszténységhez, ami újra az életük részévé válhat.

A Rózsakert szombattól szabadon látogatható – hétfő kivételével – a hét minden napján 10.00 – 18.00 óra között. A park nemcsak a városi zöldfelületek méretét gazdagíthatja, hanem új rendezvényhelyszínként szabadtéri koncertek, egyházi és világi programok helyszínévé válhat.

A kert legrégebb fája százéves

A kert elnevezéséhez híven, alkalmazkodva a környező műemléki helyszínhez, a rózsavirágok lettek itt hangsúlyosak: a kúszórózsák, a bokorrózsák és az ágyasrózsák. A kiültetendő rózsafajtákat a történeti dokumentációra hagyatkozva választották ki: így kapott helyet a kertben a fás bazsarózsa, a mályvarózsa, a rózsalonc és a labdarózsa is. Ezek mellett a különböző évszakokban megtalálható még a hortenzia, a gránátalma, a füge, a gólyaorr, a tűzeső, a krókusz, a cickafark, a díszhagyma, a fehér liliom, a nőszirom, valamint az északi részen megmaradt egy cseresznyefa is. A kert legrégebbi fája a déli kerítésfal melletti, több mint 100 éves hársfa, amely már az 1912-es kataszteri térképen is szerepelt.