Mivel a HPV férfiak esetében is igazolhatóan okozhat rosszindulatú bőr-, illetve szájüregi daganatokat, ezért pár éve – a WHO ajánlásainak megfelelően – már a hetedikes fiúk szülei is igényelhetik a védőoltást gyermeküknek.

A HPV-fertőzés megelőzése akkor a leghatásosabb, ha a gyerekek 9 és 15 éves kor között kapják a vakcinát. Ebben a korosztályban a védettség eléréséhez fél éves időközzel beadott két oltásra van szükség, melyet a hetedikes lányok és fiúk ősszel és tavasszal kapnak meg.

– A tavalyi tanévben a HPV-kampányoltásban 120 baranyai iskola vett részt: a jogosultak száma összesen 3310 fő (1606 leány és 1704 fiú) volt, közülük 2399 tanuló (1284 leány és 1115 fiú) igényelte a HPV elleni védőoltást – tájékoztatta lapunkat az adatokról a Baranya Megyei Kormányhivatal.