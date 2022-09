Ennek érdekében azonban nemcsak órákra lezárják az útvonalat, hanem előtte még az azt keresztező utcákban is megállási tilalom lesz. A tettyei szűk kis utcákban élők már most gondolkozhatnak azon, hogy hova teszik majd az autóikat a felvonulás ideje előtt, hiszen már reggel hatkor nem lehet megállni a saját házuk előtt, később pedig már behajtani sem tudnak, amíg a menet el nem vonul. Az érintett utcákban lakók szerint ráadásul az is kérdés, hogyha a rendőrség elszállíttatja az autójukat a vonulók miatt, akkor annak költségét nekik, vagy pedig a rendezvény szervezőinek kellene állniuk, hiszen a felelősség elsősorban – vélekednek – a programot kitalálókat terheli.

A Pride miatt ráadásul még a pécsiek által kedvelt hétvégi kirándulóhelyet sem lehet majd megközelíteni, a Tettyét ugyanis 14 órától este 9-ig lezárják, ahol egyébként éttermek, kávézók és játszótér is található. Hasonló időtartamban kell számítani a Jókai tér lezárására, amely szintén kedvelt sétálórésze a családoknak is. De órákig lesz lezárva az érintett többi közterület is.