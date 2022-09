Mint a kialakult helyzet kapcsán megtudtuk, a gépjárművek közlekedése a Hunyadi János utca – Káptalan utca – Szepesy Ignác utca – Janus Pannonius utca útvonalon keresztül lesz lehetséges az alábbiak szerint:

• a Káptalan utca Hunyadi János utca és Szepesy Ignác utca közötti szakasza kétirányúvá válik,

• a Szepesy Ignác utca forgalmi rendje megfordul, az utca a Káptalan utca felől a Janus Pannonius utca felé válik egyirányúvá.

A Hunyadi János utca felől az utca elejére a „Szembejövő forgalom elsőbbsége” táblát, a Szepesy Ignác utca kereszteződésébe az „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” táblát helyeznek ki.

Mindezt azonban nem hétfő reggel, bőven az iskolakezdés előtt, vagy éppen óvodai kezdés előtt, vagy éppen a déli órákban tették meg, holott hanem nyolc és kilenc óra között, ráadásul úgy, hogy hiába volt helyszínen több közterület-felügyelettel ellátott mellényt viselő személy, valamint számos munkás ember, képtelenek voltak jelezni előre az autósoknak, hogy forgalmi rend változás is van, ezért sikerült kisebb káoszt is okozniuk. Azt követően történt változás, hogy lapunk munkatársa is jelezte a problémát.