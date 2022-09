Ez annak tükrében is érdekes, hogy még a Pécsi Városfejlesztési Nzrt. vezérigazgatója, Csúcs Zoltán is úgy számolt 2021. májusában, hogy a tervek birtokában elindíthatják a kivitelezési és közbeszerzési eljárást, ami után már idén tavasszal elindulhat a munka és ez év végére már be is fejeződhet.

Ez nem történt meg, és most már úgy számolnak, hogy 2023 végére készülhetnek el a kivitelezéssel, tekintve, hogy a finanszírozási hátteret biztosító pályázatot is csak következő időszakban nyújtják be. Erre azért van szükség, mert a korábbi forrásokból megmaradt közel 200 millió forint nem elég a kibővített projekttartalomra, az újabb funkciók megvalósításához. A beruházás költségvetése így 1,2 milliárd forintra emelkedett.

A tervek szerint ha elindul majd a munka, akkor megtörténik a volt étterem épületének átalakítása és bővítése. Egy lombkorona stéget hoznak létre, valamint a külső környezetalakítási munkák részeként felnőtt- és gyermek játszótér, e-töltőállomás létesül, térfigyelő kamerarendszert telepítenek, illetve a külső burkolatok is megújulnak.