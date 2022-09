Ezt ne hagyja ki! Börtön lett a fura ötlet vége

A balfácán baranyai vasutas esete Horthy Miklóssal Bornírt ötlet volt, ami Kovács István fejéből kipattant. Ráadásul még a kivitelezésbe is komoly hiba csúszott. A vonalbejáró pályamunkás szerette volna felhívni magára a főnökei figyelmét, egy bravúros felderítéssel. Ez szerencsétlenkedése okán sikerült is neki, de nem az elképzelések szerint. Haszon helyett letartóztatással járt az eset. Írta meg a Dunántúl, 1935. szeptember 4-én. Pedig még a kormányzónak, Horthy Miklósnak is jutott epizódszerep, aki Harkányba látogatott.