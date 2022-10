A NAV az új szolgáltatással online, gép–gép kapcsolattal elérhetővé teszi a pénztárgépről érkezett naplóállományokat az adózói szoftverek számára is. Az adózó könyvelőprogramja vagy más ügyviteli alkalmazása is hozzáférhet a naplóállományokhoz, ha a programban a szoftver gyártója kialakítja a megfelelő funkciót. Az adatbevitel könnyítésével lehetővé válik a pénztárgépi bevételek gépi vagy gépileg támogatott könyvelése, a pénztárgéppel kiállított nyugták és más bizonylatok részletes elemzése, értékesítési statisztikák és más kimutatások készítése is.

A NAV a GitHub-on tette közzé a webszolgáltatás specifikációját, és várja a fejlesztői véleményeket, észrevételeket, javaslatokat. A specifikáció aktuális verziója az alábbi linken érhető el: https://github.com/nav-gov-hu/Online-Cash-Register-Logfile