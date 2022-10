Egy másik olvasónk azzal egyet is értett, ha díjat nem is szedne tőlük – hiszen az csak tovább növelné az amúgy is méregdrága vezetői engedély megszerzésének költségeit –, de ő se engedné, hogy csúcsforgalom idején gyakorolgassanak. Legalábbis a kezdőknek biztos, hogy nyugalmasabb időszak való.

Érdekesség, hogy több mint egy hete értetlenségének adott hangot egy harmadik polgár, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy valójában lenne is gyakorlóhely Pécsen, méghozzá a konténerpályaudvar. Régebben nagyon sok tanuló vezető gyakorolt itt, ezt az akadályokként szolgáló gumiabroncsok még ma is jelzik. Javaslata szerint hasznot is húzhatna belőle a város. Nem kellene más tenni, mint egy őrt oda állítani, és óránként ezer forintos díjat szedni a pálya használatáért. Esetleg egy mobilvécére is beruházhatnának. Ennél több nem kellene - vélekedett.