Akár félmillió forintba is kerülhet 28 perce

Hamar elszáll a jogosítvány ára, bizonytalan az autóvezető-képzés jövője

Egy jogosítvány megszerzése már most is súlyos százezrekbe kerül, ha valaki sokszor bukik a vizsgákon, akár félmillió forint is könnyedén összejöhet. Az autós oktatók egyelőre az adózási jogszabályok változása és a benzinárstop várható megszűnése miatt bizonytalanok a jövővel kapcsolatban.

Radnai Balázs

A jogosítvány megszerzése már most is súlyos százezrekbe kerül Fotós: Shutterstock

Érzékenyen érintette az autósiskolákat és az oktatókat az üzemanyagárak folyamatos emelkedése, majd a katás adózási rendszer megváltoztatása, a benzinársapka kivezetése azonban további áremelkedést hozhat a szektorban.

Alvállalkozóként dolgoznak az oktatók – A szakma nagy része katás alvállalkozóként dolgozik, így nagy kérdés, hogy mit hoz majd a jövő – értékeli a jelen helyzetet Harkai Zoltán, a pécsi Kék „T” Autósiskola vezetője, aki lapunknak elárulta, hogy a szakmai érdekképviselet beadott egy kérvényt, hogy a vezetésoktatókra is ugyanazok a jogszabályok vonatkozhassanak, mint a hasonló munkát végző taxisokra. – Adózási szempontból nem látunk lényeges különbséget a taxisokkal szemben, a mi oktatóink is a saját járművüket használják, és a saját üzemanyagköltségükkel dolgoznak, ugyanúgy, mint a taxisok – hangsúlyozta a szakember. Csak minimális eltérések voltak az árakban Az elmúlt évtizedben jellemzően kialakult egy átlagos ár a piacon, melyben nem voltak nagy eltérések, hogy a tanulóvezetőnek mekkora összeget kell összesen kifizetnie a jogosítvány megszerzésének érdekében. A jelentkezők ebből kifolyólag sokszor nem az ár, hanem egy autósiskola jó híre és megbízhatósága miatt döntöttek afelől, hogy kinek a szolgálatát keresik. A jelenlegi helyzetben nagy szórás látható, ha valaki átböngészi az autósiskolák árlistáját. – Forrong a piac, de annyi biztos, hogy mindenhol drágulni fog a jogosítvány, a jelenlegi árkülönbségeket leginkább az okozza, hogy egyes iskolák már meglépték, más vállalkozások pedig még nem az áremelést – értékeli a helyzetet Pécs egyik legnépszerűbb autósiskolájának vezetője. Érdemes minél előbb jelentkezni az oktatásra Összességében kijelenthető, hogy aki nem akar egy vagyont elkölteni a jogosítvány megszerzésére, annak érdemes gyorsan cselekednie és lehetőség szerint minden vizsgát elsőre letenni. Mindezt persze könnyebb mondani, mint megvalósítani, mivel akkora hiány van oktatókból, hogy hosszú várólisták alakultak ki az autósiskolákban. Kevés tanuló megy át elsőre a gyakorlati vizsgán A szakemberek szerint a forgalmi vizsgához előírt 30 óra és 580 kilométer vezetés nem elegendő, kevesen mennek át az első vizsgán, így újabb vezetési órákat kénytelenek venni. Az elméleti képzés jelenleg 40 000 forint, a gyakorlati oktatás 250 000, az egészségügyi vizsga 12 100, az elméleti vizsga 4600, a forgalmi vizsga 11 000 forint.

