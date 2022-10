Az elmúlt napok arról szóltak Pécsen, hogy a baloldali városvezetés egy olyan 104 pontos megtakarítási-megszorító csomagot tett le az asztalra, ami alapján állításuk szerint 1,5 milliárd forintot tudnak megspórolni a rezsikiadásokon. Az intézkedések között szerepel például az, hogy bizonyos intézményekben korlátozzák a fűtést, a klímák használatát, vagy éppen intézményeket zárnak be ideiglenesen, vagy korlátozzák a nyitvatartásukat. A csomag bejelentésekor az MSZP-s városvezetők azt is közölték, hogy szimbolikus jelzésként a TV-torony és a Városháza díszkivilágítását is bizonyos napokon megszüntetik, amivel alig pár százezer forintot spórolnak meg. Ellenben egyetlen politikai kinevezett, biztos, tanácsnok, tanácsadó jövedelméből nem vettek vissza, ahogyan négyszer emelt képviselői fizetésekhez, vagy éppen több mint 10 milliós cégvezetői prémiumokhoz, havi milliós fizetésekhez sem nyúltak.