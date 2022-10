Egy másik olvasónk még sarkalatosabban fogalmaz: „Nincs még influenzajárvány, de sokan betegek. Ha a Covid miatt szükséges maszkviselés és távolságtartás tavaly és az azt megelőző évben segített abban, hogy komolyabb influenzajárvány ne alakuljon ki, akkor hasznosítani kellene ezeket a tapasztalatokat, és beépíteni a gyakorlatba. Influenza miatt is kötelezővé lehetne tenni a zárt terekben az elmúlt években már megszokott védelmi intézkedéseket. És akkor idén is elmondhatnánk, hogy az influenza nem dönt ágynak tömegeket.

Van, aki szerint már most is el vagyunk késve: „Ha jól emlékszem, már tavaly ősszel is késtek a kötelező maszkhasználat bevezetésével. Mire elrendelték végre – legalább zárt helyeken – addigra a mostani, influenzaszerű megbetegedések, karöltve a Covid-fertőzöttekkel, egyre szaporodtak. Ergo, ajánlatos lett volna már október 1-jétől elrendelni a szigorítást. A minap távolsági buszon utaztam, szerencsére csak húsz percig. A buszon sok fiatal volt, többen is tüsszögtek, köhögtek, egyikük szinte folyamatosan. Maszk persze egyikükön sem volt. Én ugyan viseltem a védőeszközt, de biztos, ami biztos, alig vártam, hogy leszállhassak.”