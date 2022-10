A háromnapos, angol nyelven zajló konferencia kilenc előadás és négy workshop keretében elkalauzol az orvosi robotika, a neurorehabilitáció, a bionyomtatás, a biotechnológia világába, továbbá betekintést enged a szimulációs oktatás, az orvosi anyagtechnológia, a műtéti tervezés, az operatív orvostudomány, ember-gép interfész világába. A konferencián az egészségügyi mesterséges intelligencia és a Big Data témaköreit is érintik.

Az I. Nemzetközi Egészségügyi Mérnök Innovációs Konferencia előadói a tudományterület nemzetközileg elismert nagy nevű kutatói. Az egyik kulcselőadó, dr. Metin Akay professzor személyében a Houstoni Egyetem Egészségügyi Mérnöki Intézet alapítója, az egészségügyi mérnöki terület John S Dunn-professzora, az Institute of Electrical and Electronics Engineers Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE EMBS) elnöke, a tudományterület egyik legtöbbet idézett szaktekintélye érkezik Pécsre.

A konferencia keretében a szervezők az EIT Health iDAYS-szel közös Hackathont is rendeznek, melyre október 25-én és 26-án kerül sor. Az i-Days az egészségügyi innovációt népszerűsíti az egyetemi hallgatók körében, több tucat programon keresztül, amiket Európa különböző egyetemi intézményeiben tartanak. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek az egészségügyi innováció gyakorlati lehetőségeibe, miközben csapatokban versenyezve oldhatják meg az EIT Health, a helyi intézmények, a magánvállalatok vagy a start-up cégek által felvetett, valós egészségügyi kihívásokat. A nyertes csapat részt vehet a végső megmérettetésen, amire egész Európából érkeznek hallgatók. A résztvevők nemcsak betekintést nyerhetnek az egészségügyi innováció világába, hanem lehetőséget kapnak csapattagként is kipróbálni magukat, hogy életünk legnagyobb kihívásaira keressenek megoldásokat.