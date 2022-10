A PTE MIK partnertalálkozójára és a 25 éves jubileumát ünneplő Baranya Megyei Mérnöki Kamara mérnöknapjára közel másfél ezren regisztráltak, de névtelenül is több száz érdeklődővel bővült a résztvevők köre.

Bocz Gábor, a BMMK tavasszal megválasztott új elnöke úgy fogalmazott, nagy dolog, hogy negyedszázadon át ilyen aktívan működött a kamarájuk, a cél viszont most az, hogy a fiatalokat másként szólítsák meg és ennél is intenzívebben tevékenykedjenek. Ami itt történt az elmúlt 25 év során, arról pedig most könyv is megjelent, egyedülálló kötet, ilyet az országban soha sehol senki nem készített. A mérnöknapról ugyanakkor kiemelte, hogy hagyományosan továbbképzés is zajlik ilyenkor, ezúttal négy területen – energetikai, tartószerkezeti, építési és épületgépész-szakágakban. Másrészt jelentős társadalmi eseményről van szó: az innovációt, az új technológiákat hozzák el a neves cégek, fiatal mérnököket toborozva, térségi partnereket találva, közvetlen üzleteket kötve. S hogy milyen technikai újdonságokat láthattunk itt? Hát például volt olyan okospad, mely a wifikapcsolaton, a mobiltöltésén túl káros anyagokat és hőmérsékletet is mért. S azért van szükség ilyen új berendezéseket felvonultató bemutatókra, mert óriási gondot jelent a jövő mérnökének, hogy rendkívül gyorsan fejlődnek az anyagok, a technikák, igen nehéz lesz mindennel lépést tartani.