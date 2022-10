– Huszonkét éve árusítok a piacon virágokat. Most ahogy látja, elég sokan vannak. Nem panaszkodom, a koszorúkat, amit természetes anyagokból készítettem, már elvitték, de a krizantémjaimat is viszik – említette mosolyogva egy női árus a vásárcsarnok előtt, aki hozzátette, hogy szombaton még a csarnoknál kínálja virágjait, de hétfőn és kedden a pécsi köztemetőnél lesz, mivel az ottani árusításhoz is van engedélye.

Egy pozitívat mindenképpen ki kell emelnünk. A csarnok bejárás során azt tapasztaltuk, hogy eltűntek a műkoszorúk, inkább a fenyőből, tobozokból, vagyis a természetes alapanyagokból készültek voltak jellemzők. Az árak mérettől és díszítéstől függően 800 és 2500 forint között mozgott. A vágott virágok közül a legtöbben a krizantémot keresték, amely ára idén darabonként 500-600 forintba került.