Az ősz eleji vásárok bizonyítják, hogy egyre nagyobb az igény a használt, de jó állapotú gyermekholmik iránt. Ezt az is alátámasztja, hogy fél nap alatt elfogytak az árusító helyek a novemberi és decemberi börzére. Az új helyszín, az uránvárosi Hajnóczy piac épületében minden biztosítva lesz a garantáltan jókedvű vásárláshoz, ami szinte szórakozásnak fog tűnni. Több méternyi ruhahalomból válogathatnak a szülők, nagyszülők, hogy a gyermekeik és unokáik számára mindent beszerezhessek az őszi, téli időszakra. A vásárlás élményét még jobbá téve, büfével is készülnek a szervezők, illetve minden látogató ajándékot vihet haza, és egy 15 ezer forintos ajándékcsomag is gazdára talál majd, amit a győztes válogathat össze.