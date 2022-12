A legfontosabb a türelem

A jó komposzthoz idő kell, az érés természetes folyamatát ki kell várni, de nem tétlenül! Időközönként – télen is! – forgassuk, ellenőrizzük a megfelelő szellőzést, és csakis valódi belevalókat tegyünk hozzá! Kellő ápolás mellett talajillatú, apró morzsás szerkezetű, virágföldhöz hasonló, tápanyagdús végeredményt kapunk.

Az érési folyamat erőteljes hőmérséklet-növekedéssel jár, gyakran 60–70 Celsius-fokra is felmelegszik a komposzt belseje, ez speciális hőmérővel ellenőrizhető. A csökkenő hőmérséklet mutatja, hogy lassan – hónapok alatt – elkészül a komposzt.

A talaj javítására alkalmas, akár több év után is felhasználható komposzt a tavaszi gyümölcsfaültetéssel kerüljön a földbe, de úgy, hogy a komposzt ne érjen közvetlenül a fa gyökérzetéhez, mert, akárcsak a szerves trágya, megégetheti. Ugyanezért az őszi kertrotáláskor is alaposan forgassuk bele a talajba.