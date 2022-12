Ingyenes lesz a parkolás mindkét pécsi díjzónában december 24-től január 2-ig, így a szűken vett belvárosban is. Arról, hogy itt mégse legyen tumultus, a frissen kiépített okosparkolási rendszer gondoskodik, amelynek éppen most zajlik a próbaüzeme.

Az év végi ünnepi időszakban nem kell fizetni Pécsett a parkolásért. Mindkét díjzónában december 24-től lesz ingyenes a parkolás. A kedvezménnyel egészen január 2. reggel 8 óráig élhetnek a pécsiek és az ide látogatók.

A belvárosban a karácsony előtti időszak rendszerint a megszokottnál is nagyobb zsúfoltsággal jár. Jó hír az autósoknak, hogy a legforgalmasabb belvárosi utcákban kiépült a pécsi okosparkolási rendszer, amelyet információs táblákkal is elláttunk – ezeknek éppen most zajlik a próbaüzeme.