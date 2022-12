Pécs Több alkalommal is beszámoltunk arról, hogy a tervek szerint elköltöztetik a Pécs melletti reptérről a légimentőbázist, amit Szekszárdon működtetnek majd tovább.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálat (a légimentés repüléshez tartozó feladatait a Készenléti Rendőrség végzi) korábban megerősítette lapunknak: a szekszárdi építkezés befejezését követően a pécsi légimentőbázist „nem tervezik működtetni”. A kijelölt területet az önkormányzat már évekkel ezelőtt átadta az állami szervnek.

A beruházás elkészült, a működéséhez szükséges engedélyeket is beszerezték, így a légimentők átköltöztek Szekszárdra, a pogányi bázis pedig megszűnik, legfeljebb tankolni száll le majd ott a helikopter.

Mi alapján jelölik ki a bázisok helyszíneit?

Mindez persze számos kérdést is felvet, például azt, hogy milyen szempontok alapján jelölik ki a bázisok helyét, s például azt is, hogy mennyiben logikus a döntés, hogy egyetemi központ közeléből (ami ugye Pécs) egy másik helyszínre költöztetik a légimentőket.

Mindezekre a választ a légimentők honlapján találtuk meg, íme: „Mi határozza meg a helikopterek, a légimentő bázisok elhelyezését? Mérlegelni kellett az ország alakját, a bevetési kört, mint geometriai alakzatot, a domborzatot, a logisztikát és végül, de nem utolsó sorban a rendelkezésünkre álló kapacitásokat. A helikopterek darabszáma, illetve a bázisok működtetése pedig végső soron finanszírozási kérdés. Elsődleges szempont az esélyegyenlőség kérdése. A rendelkezésünkre álló technikával minél több embernek, minél nagyobb területen biztosítani kell a 15 percen belüli hozzáférést.

Ma, Magyarországon 8 db helikopter van. A tartalék kapacitás szervezésével ebből mindössze 7 állandó bázis üzemeltetése vállalható fel felelősséggel. Ezt a 7 bevetési kört kellett úgy elhelyezni, hogy a körök lehetőleg az országhatáron belül legyenek, közöttük minél kisebb legyen az átfedés és a lefedetlen terület.

A tartalék kapacitás rendelkezésre állása esetén (pl. ha nincs karbantartás) időszakos bázis üzemeltetése biztosítható. Így alakult ki a végleges Budapest, Pápa, Sármellék, Szekszárd, Szentes, Debrecen, Miskolc, Balatonfüred elosztás.

Lényegtelen a klinikai központok elhelyezkedése

A légimentés, mint mentési kapacitás elsődleges feladata a minél gyorsabb (de 15 percen belüli) kiérkezés mindenhova. Ebből a szempontból lényegtelen a klinikai, egyetemi központok elhelyezkedése.

A betegellátás, a helyszíni állapotstabilizálás után a sérülés/megbetegedés ellátására képes, különböző kompetenciájú kórházak közül választanak kollégáink, így természetesen gyakran a súlyos sérültek teljes spektrumú ellátásáért felelős egyetemi kórházakba is kerülnek betegek.

A helikopterek egyetemi központoknál való állomásoztatására, üzemeltetésére természetesen van nemzetközi példa, leginkább az Egyesült Államokból, ám ezek a gépek leginkább a klinikákra való ráhordást, a szekunder transzportot szolgálják. Ma, Magyarországon erre sem szükség, sem elég fedezet nincsen. Az egyetemek melletti állomásoztatás nem tekinthető költséghatékony megoldásnak.”