- Én is összeállítottam két cipősdobozt a gyerekeimmel, nagy örömmel. Jó érzés volt itthon összeválogatni azokat a játékokat, amiknek más is biztos, hogy örül majd, és édesség, többek közt szaloncukor is bőségesen került a dobozba - számolt be élményeiről egy olvasónk. - A hírek szerint azonban üres dobozokkal is találkoztak az adománygyűjtés szervezői - nem tudom megérteni, hogy aki ezt teszi, annak mi lehet a szándéka. Megbántani egy rászoruló gyermeket, családot?! Szeretnék hinni abban, hogy üres doboz csak valamilyen véletlen folytán kerül az adományok közé - zárta gondolatait előfizetőnk.