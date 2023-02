– Azért az orvosok mindig is egy bizonyos elit réteget képviseltek, tisztelet övezte őket, főleg a megyeszékhelytől távolabb.

– Ez valaha pontosan így lehetett, de érzem a változást. Csökkent a hivatás presztízse, már nem feltétlenül tartozunk a legszorosabb élvonalba. A jól menő vállalkozók, politikusok, ügyvédek néha fontosabb szerepet töltenek be az életében, mint a gyógyítók. Természetesen egy betegség során hirtelen megváltozik számos dolog.

– A fiatal pályatársakkal meg tudják találni a közös hangot?

– Alaposan megváltozott szinte minden. A világháló, a mobiltelefon, a közösségi oldalak ellenünk vannak, sokan ott tartják egymással a kapcsolatot. De mi törekszünk arra, hogy az összejöveteleink tartalmasak legyenek. Egykoron volt háromszáz tagunk is, mostanra lényegesen kisebb a létszámunk. De a meggyőzés erejében hiszek, az előttünk álló évek miatt nem kell aggódnunk.

– A pécsi József utcában van a székhelyük, egy tágas, megnyerő környezetben, tehát a körülményekre nem lehet panaszuk.

– Valóban, most úgy nézünk ki, mint egy olyan csapat, amelyiknek igazi otthona van. Sokat kellett érte tennünk, akkor lett volna érdemes itt körülnézni, amikor idejöttünk. Ég és föld a kettő közötti különbség.

– A jelmondatuk honnan ered?

– Magam a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségiztem. Ott tanított a méltán nagy hírű dr. Rajczi Péter történész. Vele ültünk le egykoron, évtizedekkel korábban, majd közösen vetettük papírra, hogy „Nos vita autem docet”, ami annyit jelent, hogy „A saját életünk is tanít minket”. Kimondottan büszkék vagyunk a hagyományainkra, belföldi, valamint külhoni kapcsolati tőkénkre, amivel sok-sok dolgot meg tudtunk eddig is oldani. Ezek folytatása lehet az egyik kimondott célunk.

– A pécsi orvosoknak jó a híre?

– Szerintem igen, de azért ebben az esetben eléggé elfogult vagyok, hiszen én is itt végeztem el az egyetemet. Tehát mást kellene inkább kérdezni, mert rosszat tőlem senki sem fog hallani! Kijelenthetem, akik innen kerültek el bárhová a világban, azok megállták a helyüket. Ezért is hálás dolog a klubunkat vezetni.

Orvosok egymás között három évtizede

A Pécs-Baranyai Orvosclub 1993 szeptemberében alakult meg. Az alapító okirat szerint csak orvosok léphettek be, de ezt szeretnék megváltoztatni. Amúgy remek együttműködést alakítottak ki a helyi jogászokkal, közösen szoktak bálozni is. De nem csak az ünneplés vezérli őket, hanem a közös érdekérvényesítés, információcsere, a fiatalabb doktorok szakmai jövőjének megalapozása is. Tanulmányi utak szervezésében is igyekeznek az élen járni, mert úgy a legkönnyebb ismeretekhez jutni, idegen vidékeken is.