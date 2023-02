– Ugyan tanáraim biztatására neveztem be a kőműves­tanulók versenyébe, ám végül egy percét sem bántam meg. Igaz, több fordulóban kellett számot adnunk elméleti, majd gyakorlati tudásunkról is, sokkal összetettebb feladatokkal, mint azt az iskola záróvizsgáján kellett volna. A döntő volt a legizgalmasabb, ahol falat húzni, nyílászárót beépíteni, vakolni, burkolni és szigetelni is kellett, és hát szerencsére ez nekem sikerült a legjobban. És verseny volt ez ugyan végig a javából, mégis nagyon baráti és segítőkész hangulatban, ha valakinek szüksége volt rá, akár saját szerszámainkkal is kisegítettük például a vetélytársakat – idézi fel ma visszatekintve az izgalmakat, rögtön egy virtuális fair play díjat is kiosztva az egész csapatnak.

Fotós: Löffler Péter

Külön üdvözlendő, hogy Gráber Kristóf az elméleti alapokat és az általános műveltséget is fontosnak tartva a Széchenyi-­szakközépiskolában megszerzett érettségivel a zsebében ugrott fejest a kőművesszakma rejtelmeibe. Nem titkoltan édesapja mesterségét követve, felszabadulása után ma már annak saját vállalkozását segítve, sőt, egykor majd a folytatására is készülve. Mindezek nyomán, illetve amilyen tisztelettel szakmájáról beszél, nem csoda, hogy a Tüke-díj kuratóriumi döntése nyomán ezúttal számára nyújtotta át Habsburg-Lothringen Eilika oldenburgi hercegnő a kitüntetést.