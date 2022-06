– Édesapám is kőműves, már a nyugdíj felé kacsintgat, ezért valakinek majd a helyébe kell lépnie a cégnél – jelentette ki szerényen az újdonsült nyertes, Gráber Kristóf. – Nem véletlenül választottam ezt a szakmát. Fizikailag nem a legkönnyebb, de bírom erővel. Kiderült az évek során, hogy nem vagyok hozzá ügyetlen. Azért ez szerencsés egybeesés. A mesterség rejtelmeinek elsajátítása így természetesen lényegesen könnyebb volt.



– Milyen út vezetett a csúcsra, amíg az ország legjobb kőművese lett az ifjak között?

– Az írásbeli feladatokat még helyben, Pécsett oldottuk meg. Az jól sikerült, ezért továbbjutottam a váci elődöntőbe, ott kilencen vehettünk részt a megmérettetésen. Idegenben sem vallottam szégyent a betonozásban, meg a térkövezésben. Így már csupán a budapesti gyakorlati számadásra kellett felkészülnöm, ahol hatan kaptunk lehetőséget a bizonyításra.

– Mert azért mégis minden a falazáson múlik?

– Olyan is akadt, meg más feladatok szintén előkerültek. Vakolás, hőszigetelés, dísztéglalábazat készítése volt napirenden. Aztán már tényleg nem volt hátra más, mint átvenni a szép oklevelet, ami a győztesnek járt. Meg azt a százezer forintot, amit a bankszámlámra utaltak át. Szerencsére nem remegett meg a kezem, minden szépre sikeredett. Ezért hát most jut egy kis időm a pihenésre is. A többiek még készülnek a szakmunkás-vizsgára, de nekem azzal már nincsen gondom.

A gyakorlati oktatás helyszíne Kristóf számára a Vörös Bau Kft. volt. Ott a fejlődésére Vörös György ügyvezető figyelt, aki maga is szokott a gyakorlatban vizsgáztatni tanulókat. – Dicsérhetném szép szavakkal Kristófot, ő az első olyan tanulóm, aki országosan is bebizonyította képességeit – értékelte a teljesítményt Vörös György. – De mondok inkább egy jellemző tényt. Ezt a fiatalembert egyedül, önállóan ott mertem, merem hagyni dolgozni. Azért ez nagy dolog ám! Másoknak évekbe telik, de ő nem szokott elbizonytalanodni. Kiváló adottságai akadtak, rendes, megbízható kollégának számított, amíg nálunk tanult. Boldog lennék, ha tucatjával lennének az ilyen végzősök, de ez sajnos nincsen hasonlóképpen. Bízom benne, hogy továbbra is képezni fogja magát, mert van benne fantázia.



Komoly vetélytárs érkezése várható



Már az új évezredben, 2001-ben született Gráber Kristóf, méghozzá Komlón. Érettségi után jelentkezett a Baranya Megyei SZC Pollack Mihály Technikum és Kollégiumba, ahol három évig tanulta a szakma fogásait. Iskolai szakmai tanára Mensch József volt. Kristóf hamarosan átveheti a szakmunkás-bizonyítványt, csak meg kell várnia, amíg a többiek is megfelelnek az elvárásoknak, mert ő mindenkit megelőzött. A családi vállalkozásban szeretné kamatoztatni tudását. Az öregebb szakik jól teszik, ha megragadják a serpenyőt, mert komoly vetélytárs érkezése várható az állványokon.