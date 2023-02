– Nagy szeretettel várja Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke azon férfiak jelentkezését, akik akolitusként szeretnének egyházközségükben aktív közösségi és liturgikus szolgálatot végezni – áll a Pécsi Egyházmegye felhívásában. – Az ingyenes, kétéves képzésre 2023. március 17-ig lehet jelentkezni – közölték.

Az akolitusok feladatairól a II. vatikáni zsinat rendelkezett. Az akolitus az Eucharistia rendkívüli szolgálói, szükség esetén a szentmiséken való áldoztatást, valamint a szent edények purifikálását – azaz elöblítését, megtörlését – is végzik, emellett a templomon kívüli helyszíneken, kórházakban, idősek otthonában is kiszolgáltathatják az Oltáriszentséget a betegek és az öregek részére. Ezek mellett aktívan közreműködik a közösség­építésben, igeliturgiát vezet és temethet is. Az akolitus a konkrét feladatokat plébánosa útmutatásai alapján végzi.