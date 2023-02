Közel félmilliárd forintos beruházásnak köszönhetően készült el a fürdőváros északi határában, a volt gépállomás területén a harkányi ipari park. A munkálatokat befejezték, és a használatbavételi engedélyt is megkapta a város. A fejlesztés során a több mint hat hektáros területen belső úthálózat, csapadék- és szennyvízelvezető rendszer épült, közvilágítás létesült, és a kiparcellázott telkekre bevezették a közműveket. A területen egy új szociális és irodaépületet is építettek önkormányzati feladat­ellátás céljára, melyet a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. vett használatba.

Az önkormányzat a beruházásra 456 millió forintot nyert az előző európai uniós pályázati ciklusban, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A fejlesztés megkezdése előtt egyébként már épített egy csarnokot egy acélszerkezeteket gyártó fémipari cég, illetve itt működik már egy napelempark is, de az infrastruktúra kiépítése nyilvánvalóan az ő érdekeiket is szolgálta. Rajtuk kívül két bérlő is van már, akik fejleszteni kívánnak az ipari parkban, de még ezen felül is öt telek áll rendelkezésre, további cégek számára. Dr. Markovics Boglárka jegyző elmondta, a szabad parcellák hasznosításának lehetőségeit veszi számba az önkormányzat, tehát hogy bérbe vagy eladásra kínálja a betelepülő cégeknek a területeket.

Az ipari park kialakításával egyébként a városvezetés célja az volt, hogy Harkány gazdasága kevésbé függ­jön az idegenforgalomtól, és hogy ennek mennyire nagy a jelentősége, arra a pandémia időszaka is rávilágított. A fejlesztés új lehetőségeket kínál a könnyűipari, agráripari vállalkozások számára, miközben megoldódott egy kihasználatlan terület hasznosítása is.

Külterületi utak fejlesztése kezdődik

Külterületi helyi közutak fejlesztése kezdődik hétfőn Harkányban. Az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program keretében nyert támogatást a beruházásra, melynek keretében a Nagyhegy utca alatti külterületi földút, és az ehhez kapcsolódó utak egy rövid szakaszának útburkolati fejlesztése valósul meg. Az útstabilizálási munkálatok teljes út­zár mellett zajlanak, a kivitelezés időtartama pedig nagyságrendileg 4-5 hónap. A városban hosszú ideje okoz problémát a külterületi utak általános állapota, illetve a külterületi telkek, lakóházak megközelíthetősége.