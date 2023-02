Egyre divatosabb a kerti filagória, a mutatós pergola, a családi, baráti összejöveteleknek is helyet adó tágas terasz. Ez nem meglepő: vágyunk a stresszes, hajtós hétköznapok után a nyugalomra. Nézzük, milyet válasszunk!

Otthoni környezetben igazi kincs az ingatlan értékét is növelő, igényes kivitelezésű, többfunkciós kerti kiülő, amely akár több családot is kiszolgál. Főleg a kertes házban élő, kisgyerekes családok részéről nőtt meg rá az igény, hiszen az akár nyári konyhai feladatokhoz is kiváló, fedett kiülők a kerti sütögetéshez, bográcsozáshoz is megfelelnek. Sokan autóbejáróval egybekötött, polikarbonát-tetős, nyitott teraszról álmodnak.

– Ne sajnáljuk a pénzt tapasztalt szakemberre, mert időtállóbb munkát végez, mint a csináld magad mozgalomban hívő, ügyes kezű ezermesterek. Igaz, többe kerül, de az eredmény is sokkal tartósabb lesz. A megrendelő elsősorban a szakértelmet fizeti meg – tudtuk meg Miklós Lajos ács- és tetőfedő-, bádogosmestertől.

Nem meglepő, hogy az anyagköltségre általában többet kell szánni, mint a munkadíjra. A faanyag köbméter­ára az elmúlt 2 évben 100 százalékkal drágult. Nem mintha a munkadíj ára a régi lenne: 3 éve 4500–5500 forint négyzetméterárat számoltak, jelenleg minimum 7000–8500 négyzetméteráron dolgozik az ácsszakma. Kerti kiülőkért érdemes ebben az időszakban lecsapni az ácsokra, akik a jó idő beálltával inkább teraszokat, autóbeállókat, no meg persze háztetőket építenek.