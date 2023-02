Több évtizede volt erre példa, amikor egy budapesti, erre szakosodott céget bíztak meg a város tömegközlekedésének felülvizsgálatával - ennek eredményeit még ma is élvezzük. Ezen kívül a legsürgősebben kezdeményezni kellene minden nagyvárosnak a helyi tömegközlekedés betagozódását az összevont, állami kézben lévő MÁV-Volán konzorciumba. Ezzel megszűnne a bérfeszültség is a különböző cégek gépkocsivezetői közt. Tipizálás következtében megszűnne a különböző, külföldi cégektől megvásárolt autóbuszok karbantartásánál jelentkező alkatrészhiány is. Megvalósulhatna a fokozatos áttérés az elektromos meghajtású – lehetőleg a magyar gyártmányú – csuklósbuszokra. Esetleg az Angliában jól bevált, kis helyigényű, a kanyarokban könnyen mozgó, nagy befogadóképességű autóbuszokhoz hasonlókat lehetne gyártani, a helyi, városi közlekedés javítására. A téma nem tűr halasztást. Mielőbb lépni kellene, mielőtt a tömegközlekedés végleg összeomlik. T. F.