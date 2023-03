- Az meg egyenesen természetes, hogy Mohács, s vele Kelet-Baranya falvai középpontba kerülnek majd, többek között szintén új emlékhelyek, helytörténeti gyűjteményt bemutató kiállítóhelyek létesülhetnek - szögezte le Hargitai János.

Az országgyűlési képviselő korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy össze kell fogni és segíteni a csatához kapcsolódó, a Magyar Tudományos Akadémia részéről Fodor Pál, a PTE részéről Papp Norbert irányításával zajló kutatásokat, valamint a megyei múzeum munkáját. Az emlékévre készülve a nemzeti emlékhelyet kezelő Duna-Dráva Nemzeti Park, a Pécsi Egyházmegye, az érintett önkormányzatok és a civil szervezetek közös gondolkodására is szükség van - ennek a munkának az eredménye a Mohács 500 program.

Ennek részeként új filmek, tudományos publikációk, könyvek születhetnek, de arra is szükség van, hogy új turisztikai attrakciók is készüljenek. Utóbbiak között lapunk információi szerint elképzelhető, hogy 2026-ig befejezzenek egy majd' száz esztendeje félbehagyott építkezést. Akkor tették le ugyanis a Fogadalmi Emléktemplom alapkövét, az épületet azonban máig nem fejezték be, hiányzik ugyanis a tornya.

A templom befejezése mellett a Mohácsi Nemzeti Emlékhely újabb rekonstrukciója is szerepel a tervek között, valamint egy új múzeum megnyitása is, ahol a csatához kötődő tárgyi emlékeket mutatnák be egy helyen, a kor követelményeinek mindenben megfelelő formában.