Bogyayné Gál Tünde, Mágocs polgármestere az elmúlt héten egy decemberben született babának, és három, ez év január, illetve februárban született újszülött családjának adta át kezdőcsomagot a védőnőkkel. Mint mondta, emellett idén is terveznek faültetést a 2022-ben született gyermekek tiszteletére. Örömmel számolt be róla, hogy a város lakossága tavalyhoz képest emelkedett, és nem csak az újszülöttek érkezésekor támogatják a családokat, hanem letelepedési támogatást is nyújtanak a Mágocson otthonra találóknak.