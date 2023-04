„A kormány egyetért azzal, hogy az 1526. évi mohácsi csata a magyar nemzet és a keresztény Európa történelmének olyan meghatározó eseménye, amelynek 500. évfordulója alkalmából történő méltó megemlékezés történelmi, kulturális, nemzet- és külpolitikai, illetve térségfejlesztési szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír" - olvasható a kormányhatározatban.

A kabinet támogatja, hogy a nemzet méltó módon emlékezzen meg az ütközet 500. évfordulójáról, ezért a programok és beruházások előkészítésére és megvalósítására idén és jövőre mintegy hatmilliárd forintot különítenek el.

A megvalósításért Lázár János építési és közlekedési miniszter, Nagy István agrárminiszter és Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője, a program miniszteri biztosa felel.

- Természetesen nagy öröm, hogy a programba nevesítve is bekerültek az infrastruktúrát érintő beruházások, mint például a mohácsi Duna-híd, az autópálya építése, de ezek a fejlesztések eddig is haladtak - fogalmazott lapunknak nyilatkozva Hargitai János. - Ebben a határozatban most az emlékévhez kötődő kulturális és turisztikai fejlesztések tervezésére kaptunk forrásokat, valamint történeti és régészeti kutatásokra, antropológiai vizsgálatokra. A fejlesztések Mohácson, a Mohácsi Nemzeti emlékhelyen és Nagyharsány közigazgatási területén valósulnak meg, a két térséget kerékpárút köti majd össze. A most induló tervezés körülbelül 50 milliárd forintnyi fejlesztést készít elő. A térség eddig is látványosan fejlődött, de az emlékév okán most még nagyobb fejlesztések várhatóak - szögezte le a nemzeti oldal politikusa.

A fejlesztések a következők lesznek a kormányhatározatban foglaltak szerint:

Kelet-Baranyát (Mohács térsége) érintő infrastrukturális fejlesztések: