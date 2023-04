Annyi bizonyos, hogy az elmúlt közel négy év alatt kétszer pár oldalon számolt be a "munkájáról", és éppen akkor jelentette be a távozását, amikor lapunk nem csupán sajtómegkereséssel, hanem közérdekű adatigénylés keretében érdeklődött a tevékenysége után.

Mint a mese: van is, meg nincs is

Az adatigénylésre kiadták a szerződését, valamint a 2022 tavaszát követően létrejött és ilyen címmel ellátott teljesítési igazolásokat is, amiket Péterffy Attila alá is írt. Ezek mellett még postázta "havi rendszerességű főszámfejtéseket", amik a biztosnak kiutalt összegekről szóló pénzügyi dokumentációk voltak.

Ezek után azonban rákérdeztünk az MSZP-DK-s önkormányzatnál a 2022 tavaszát megelőző teljesítési igazolások hollétére, mert meglátásunk szerint ezeknek nem volt nyoma. Ám Péterffy Attila újabb válasza szerint már az is annak minősül, hogy a pénzügyi főszámfejtésekre rányomták egy bélyegzővel, hogy "teljesítés igazolás: a szerződés/megrendelés/megállapodás teljesítését, a kifizetés jogosultságát, összegszerűségét igazolom", illetve Péterffy szignója is rákerült a dokumentumokra.

Csakhogy továbbra sem világos, hogyha a Péterffy amúgy "mérsékelten volt elégedett" a biztos munkájával miért igazolta le a teljes havi összeget, az 514 ezer forint kifizetését közel 40 hónapon keresztül, illetve miért készítettek 2022 júniusától külön teljesítési igazolásokat, hogyha amúgy is rendben lett volna minden korábban is.

El lehetne engedni, de nagyot füllentett, vagy...

Az ügyet el is lehetne engedni, csakhogy éppen a polgármester közölte azt, hogy az olyan eseteket, amikor a megbízó és a teljesítést leigazoló személy ugyanaz, a korrupció melegágyának tartja. Ebből a gondolatmenetéből következtetett tavaly aztán is, amikor a közgyűlésen a televízió nyilvánossága előtt kijelentette, hogy nem ő, hanem a hivatal munkatársa írja alá ezeket a teljesítéseket. Most viszont egyértelműen kiderült, hogy mindenhol az ő szignója szerepelt a biztos kifizetéseinél.

...Vagy fogalma sincs mit ír alá

Az eset azt is megmutatja, hogy milyen automatizmussal működnek a kifizetések a városházán. Ám még egy dologra rávilágít: a pécsi közgyűlések alatt Péterffy Attila ugyanis rendszeresen azzal tölti az idejét a közgyűlési munka helyett, hogy az úgynevezett aláírótömbjét írogatja alá, amelyben vélhetően az ilyen biztosi kifizetéshez hasonló "teljesítési igazolások" is ott sorakoznak. A történtek után viszont kétséges, hogy tisztában van azzal, hogy éppen mikor, kinek és mit ír alá, hiszen ezt tavaly sem tudta megmondani.

Csak egy báb lenne?

Az is megfigyelhető, hogy a közgyűlések során Péterffy Attila, a város első embere helyett a fajsúlyosabb ügyekben sokszor vagy alpolgármestere ad tájékoztatást, vagy pedig egy előre megírt szöveget olvas fel. Nem véletlenül vélekednek többen is úgy, hogy Péterffy az önkormányzatot az MSZP-s holdudvar kistafírozásán kívül Gyurcsány Ferenc politikai pályájának egyengetésére használja fel és bábként elsősorban ezeket a célokat szolgálja ki.