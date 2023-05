Hozzátette, a segítségnyújtás a cserkészek identitásának szerves része. Sőt, az idén 110 éves fennállását ünneplő Magyar Cserkészszövetség az ideit a társadalmi felelősségvállalás évének nevezte ki, így a pápai látogatás kiemelt alkalmat jelentett ennek megélésére.

– Részt vettünk a fiatalokkal való találkozón is. A szentatya pusztán a megjelenésével, szelíd kisugárzásával rendkívül meghatározó élményt jelentett – folytatta a beszámolót.

A cserkészeket a horvát Baranyából is erősítették néhányán a vörösmarti Árpád Fejedelem cserkészcsapatból, akik szoros kapcsolatot ápolnak a pécsi cserkészekkel.

– Mi a fogyatékkal élők számára nyújtottunk segítséget a szentmise alkalmával, illetve az áldoztatás során jeleztük fehér zászlóval az Oltáriszentség jelenlétét

– mondta el a vörösmarti Sipos Tűr Klára.

– Megható volt látni, hogy a fiatal cserkészek milyen odafigyeléssel bántak mindenkivel. Gyakran mondják, hogy a mai ifjakat ki sem lehet mozdítani a telefonjaik mögül, de itt megnyugodott a lelkem, úgy éreztem, rendben van a világ – tette hozzá.

– Nagyon sokat jelentett számunkra az is, hogy a pápa üzenetében külön kiemelte, az anyaország határain túl élő magyarokért is imádkozik. Ezt az összetartozást érezzük a pécsi cserkészek körében is, akiktől rendkívül sokat tanulunk, s akik mindig szeretettel fogadnak minket. Jó érzés megtapasztalni, hogy a cserkészet a határokon is át tud ívelni – fogalmazott Sipos Tűr Klára.