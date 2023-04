Nem az a fontos, hogyan lett valaki cserkész, hanem az, hogy megkapta ezt az ajándékot. Az őrsvezetőknek kiemelt feladata, hogy a szigorúan vett cserkész tevékenységeken túl emberileg is odafigyeljenek őrsük tagjaira. Az őrsben kell elsajátítani az együtt gondolkodást, az életre nevelés fontos részeként a gyakorlati dolgokat, valamint a személyes helytállást. Az emberi életnek egyetlen igazi gazdagsága van: az, amit továbbadunk, továbbajándékozunk. Ebben a kategóriában a főpásztor kiemelte a tudás, a közösség és a megélt hit fontosságát. Jézus meghallgat és tanít, így kell nekünk is, nektek is odaszegődni másokhoz, mint ahogyan Jézus az emmauszi tanítványokhoz - buzdította a cserkészeket a megyéspüspök.

A találkozót követő ünnepi szentmisét Berecz Tibor székesegyház káplán mutatta be. Az emmauszi tanítványokról szóló evangéliumi szakasz (Lk 24,13-35) kapcsán egy közös játékkal szemléltette, ahogy a tanítványok nem ismerték fel az úton melléjük szegődött Jézust, mert látásukban akadályozva voltak.