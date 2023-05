A pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban százhatvanöt diák várta, hogy az óra elüsse a 9-et. Ez az időpont kissé meglepődve ért, mert nekem még 8 órakor kezdődött az érettségi, de hát változnak az idők.

A diákok mindent, amit lehetett kipakoltak az asztalokra. Előkerültek a boltban vásárolt termékek, és szinte minden második ember előtt ott volt a szőlőcukor, ami már évek, sőt évtizedek óta az érettségik egyik kötelező eleme.

Az intézet igazgatója, dr. Zalay Szabolcs elmondta, hogy a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának jóvoltából egy kisebb energiacsomagot is kaptak az érettségizők, amelyben volt tea és egy energiaszelet is, amelyen a következő felirat állt: Az erő veled van és mi is.

A végzős diákok izgulva, de mosolyogva vágtak neki a megmérettetésnek. A 12/D osztályos Jáger Luca elmondta, hogy a tanórákon elég jól felkészültek, a tanárnőjük minden hasznos tanáccsal ellátta őket, aki most minden bizonnyal jobban izgul, mint ők. Szabó Patrik Dominik, szintén 12/D osztályos tanuló megerősítette Luca szavait, aki arra számít, hogy az érettségi egyszerű lesz, hiszen ez az utolsó a régi hagyományos érettségiből.

2024-ben a magyar- és a történelmi, de az informatikai és a természettudományos tárgyak vizsgái is átalakulnak. A magyar nyelv és irodalomból például nagyobb lesz a hangsúly a tárgyi tudás ellenőrzésén.