- Ahogy az megszokott, különböző növényárusítók és -gyűjtők lesznek jelen az eseményen, és természetesen a Botanikus Kert üvegházai is látogathatók. Ezek közül leginkább a szukkulens ház kaktuszait és pozsgásait javaslom megnézni, illetve a napokban kaptunk egy nagyobb lepkeorchidea-fajtagyűjteményt, melynek egyedei most virágoznak mondta el dr. Wirth Tamás. Hozzátette: - kiállító partnereink közel 20%-a először települ ki a rendezvényünkre, de vannak olyanok is, akik régóta visszatérő kiállítóink. Természetesen mind a kert szakemberei, mind partnereink szívesen adnak növénygondozással kapcsolatos tanácsokat a helyszínen. A tavalyihoz hasonló, 5–6000 fős látogatói érdeklődésre számítunk!