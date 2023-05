A pipacs, amelyet a vadvirágok királynőjének is neveznek, leginkább szántók szélén, tarlókon, parlagokon jelenik meg. Részeit több módon is felhasználják. Magját sütemények és saláták ízesítésére, salátaolaj készítésére használják. Virágszarmait vörös ételfesték készítésére, szirupkészítésre is használják, régen bort is színeztek vele.

A növény gyógyítóhatásai közé tartozik a köhögéscsillapítás és az enyhe nyugtató hatás. Teaként toroköblítésre, valamint alvászavarok ellen fogyasztják.