- Megelőzhető a kialakulás?

Léteznek védőfaktorok, mint például a kávéfogyasztás – négy csésze per nap –, vagy, ami elsőre meglepő, a dohányzás. Ez persze rossz a tüdődaganat, az agyinfarktus és több más megbetegedés szempontjából, viszont a Parkinson-kór megelőzésében védő hatással rendelkezik. Emiatt a dohányzás mértékének utóbbi időszakban történő látványos visszaszorulása szerepet játszhat a Parkinson-kór előfordulási gyakoriságának növekedésében. Védőfaktornak számít továbbá az egészséges életmód, a mediterrán étrend, a több zöldség fogyasztás és a rendszeres testmozgás is.

- Milyen eljárások vannak a kezelésre?

A gyógyszeres kezelés esetében az első jelentős áttörés az 1969-ben bevezetett levodopa volt, de azóta nagyon sok új készítmény jelent meg. Az eddigi gyógyszerek inkább a tüneteket javították, de most már vannak olyan kísérletek is, amelyek a betegségnek az előre haladását, az okát próbálják kezelni. Végeznek őssejtkutatásokat is, amikor az agy pusztuló idegsejtjeit őssejtekkel próbálják pótolni. Az eredmények mindkét esetben biztatók. A Parkinson-kór tüneteit kezdetben általában gyógyszerrel jól lehet kezelni, de később a hatásuk lecsökkenhet. Ekkor jöhetnek szóba az eszközös kezelések, mint például a pumás kezelés vagy a mély agyi stimuláció, amivel nagyon jó életminőséget lehet elérni.

- Mit jelent pontosan a mély agyi stimuláció?

A kórosan működő agyi területekre beültetésre kerül egy-egy elektróda. Precíz beültetés esetén elektromos ingerléssel tudjuk a kóros tüneteket javítani. Úgy kell ezt elképzelni, mint egy szív pacemaker, csak az a különbség, hogy a szív esetében egy hiányzó működést, a szívösszehúzódást pótoljuk, addig az agyi stimulátor esetében a kóros idegi működést javítjuk.

- Nem rég bevezettek egy távprogramozást.

A pécsi klinika egy országos központ, így akár több száz kilométerre élőbetegeket is fogadunk. Ezen távoli betegek ellátásában jelentős mérföldkő, hogy a Magyarországon és Kelet-közép Európában először nálunk került bevezetésre a távprogramozás. Ez az úttörő módszer lehetőséget biztosít arra, hogy a beteget az otthon körülményei között vizsgálhassuk. Védett internetes kommunikációval közel ugyanolyan minőségben tudjuk a tüneteket és a mozgást megfigyelni, illetve a stimulátort beállítani, mintha személyesen végeztük volna Pécsen. Alapvetően a Parkinson-kór szempontjából nagyon jó helyzetben vannak a magyar betegek, mert a legtöbb kezelési lehetőség elérhető számukra. Arra meg külön büszkék vagyunk, hogy Kelet-közép Európában elsőként mi szereztük meg a mély agyi stimuláció kiválósági centruma minősítést.