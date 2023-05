A szervezők, a Somogyhárságy Fejlődéséért Egyesület, idén is izgalmas programokkal készültek. A napot a délelőtt kezdődő főzőverseny nyitotta meg, amelyre idén még a tavalyinál is nagyobb számban jelentkeztek. A nap folyamán a gyerekeknek is sokféle időtöltési lehetőséget kínáltak, kézműves foglalkozások, játékos versenyek és szórakoztató tevékenységek várták a legfiatalabbakat.

A 11 órai ünnepélyes megnyitót és pünkösdi király koronázást követően a délutáni órákban különleges látványosságban lehetett része a közönségnek, ugyanis lovas kaszkadőr bemutatóra került sor. A Decsi fivérek színpadi produkciója 14 órakor következett, akik jókedvű zenés produkcióval érkeztek.

A délután folyamán zajlottak a csapatversenyek, amelyek eredményhirdetésére a késő délutáni órákban került sor. A versenyzők elismerésben részesültek és díjakkal gazdagodtak.Ezt követően folytatódott a műsor a Szomszédnéni Produkciós Iroda humoros előadásával, majd a PTE Brass Band és a Children of Distance koncertjeivel. Az estét tűzijáték színesítette, majd a bálban lehetett tovább szórakozni a késő esti órákig.