A tavaly megalakult Villányi Pincesor Turisztikai Egyesület idén egy hat alkalmas rendezvénysorozatot indított, az elsőre programra – a májusi kavalkádra – szombaton került sor.

Kora délutántól Falmisch Péter, majd Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara, a PTE Brass Band zenélt a villányi főutcán, 16 órától pedig élő rádiózene-streaming adta a hangulatot. Emellett 11 órától 17 óráig kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel várták a gyerekeket, 14 és 16 óra között pedig Happy Hours akciót hirdettek, azaz ez idő alatt a részt vevő pincészetekben 50% kedvezmény járt a megjelölt termelői borok árából.

Heisz Károly, Villányi Pincesor Turisztikai Egyesület elnöke elmondta, most első alkalommal a Diófás térről hangosították az összes fellépőt (hogy a pincesor minden részén jól hallható legyen a zene), ez szerencsére nagyon jól működött. Pozitívan értékelte a nyitóeseményt, a fellépők jó hangulatot varázsoltak a pincesorra. A pénteki napot egyébként a pincesor összes vendéglátója nagy sikerrel zárta. Heisz Károly, a Hétfogás Fogadó vezetője úgy fogalmazott, rég nem láttak ennyi embert Villányban. A vendéglátósok dugig voltak az Azahriah koncert előtt és azután is újra megteltek az asztalok. Jerkus Aurél, a MenjBe Sörbár üzletvezető-tulajdonosa is elismerően szólt a péntekről. Folyamatosan érkeztek a vendégek, és láthatóan jól érezték magukat a programokon.

Úgy tudjuk, hogy sokan szállást is kerestek a hétvégére, de minden villányi (és minden valószínűséggel a környező települések) hotelei, panziói is beteltek a pünkösdi hosszú hétvégére.