Az állományok állapota kifejezetten jónak mondható, fagykárok csak elvétve, lokálisan jelentkeztek az idén. Megemlítették a külföldi eperről, hogy a mediterrán térség egy kicsit „megfázott”. Olaszországban a víz az úr, Görögországban fagykáról, míg Spanyolországban a tavaly óta tartó aszállyal küszködnek, így jelentős importnyomás nem feszül a magyar eperre.

A magyar eper mellett már több helyen is kínáltak magyar paradicsomot, a szigetvárit 800-900 forintért is láttunk. Piros retek, zöldhagymát, új burgonya bőségesen volt a piacon, igaz az árak itt is egy kicsit emelkedtek a tavalyihoz képest.