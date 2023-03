Paradicsomhoz ültethető káposzta, zeller, petrezselyem, spenót, hagyma, saláta, bab, sárgarépa. A salátához illik a hagyma, a bab, a retek, a paradicsom, a kapor, az uborka, a borsó, a sárgarépa, a káposzta és az eper. A spenót paradicsommal, karalábéval, káposztával, sárgarépával, krumplival fér meg jól.

Különösen jó a szomszédság a paradicsom és a hagyma, a paradicsom és a petrezselyem, a saláta és a retek, a borsó és a zeller, a sárgarépa és a hagyma között. Az utóbbi párosításra jellemző, hogy kölcsönösen elűzik egymástól a répa- és hagymalegyet. A torma a burgonyára van jó hatással, mert távol tartja a krumplibogarat. A fokhagyma a gombabetegségekkel, a pockokkal és a csigával szemben megelőző hatású. Ültessük szamóca, málna, gyümölcsfák, paradicsom, cékla, sárgarépa és uborka társaságába!

A körömvirág jótékonyan hat a talajra, ezért a haszon- és díszkertben egyaránt a vegyes kultúrák egyik alkotója lehet. A kamilla jó szomszédja a káposztának és a burgonyának, de zeller vagy póréhagyma közé is vethető. A bazsalikom a kertben is jól illik a paradicsomhoz. Szomszédként az uborka egészségére is jó hatással van.

A petrezselymet új helyre kell vetni

Ha lehet, ne ültessük egymás mellé a babot és a hagymát, a babot és a borsót, a borsót és a paradicsomot, a céklát és a paradicsomot. A saláta és a petrezselyem sem passzol össze, ahogy a paradicsom és a vörös káposzta, a krumpli és a hagyma, a káposzta és a hagyma sem. A petrezselyem saját magával nem fér össze, ezért évről évre új helyre kell vetni. Lehetőleg saláta közelébe ne kerüljön.