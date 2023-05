A fényképek hátterét illetően e heti podcastadásunk során is Laufer László fotóriporterünk kalauzol el minket az események sűrűjébe. Jó néhány évtizeddel ezelőtt még olyan súlyos balesetek helyszínén is készülhetett fényképes riport, ahol ma már elképzelhetetlen lenne. Munkatársaink így számos veszélyes helyzet, illetve esetenként szomorú, tragikus baleset szemtanújává is váltak.

Közvetlen tapasztalatot szerezhettek a mentősök helytállását illetően, roncsolódott autók, mentőhelikopterek és baleseti helyszíneket körülálló tömegek tanúi lettek.