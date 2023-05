– Madaraknál segíthet, ha a fejét letakarjuk, így némileg megnyugszik és könnyebb kézbe venni. Szállításra a legalkalmasabb egy papírdoboz, amelyben levegőhöz jut, de nem olyan nagy, hogy vergődés közben új sérülést szerezzen. Nagyobb testű madaraknál a legjobb, ha eleve szakember gondjaira bízzuk. Semmiképp ne próbáljunk sebzett vadakat (vaddisznó, őz, szarvas) elvinni, ilyen esetben mindig az illetékes vadásztársaságot értesítsük – figyelmeztettek.

– Védett fajok esetében (ide tartozik a legtöbb madárfaj, az összes denevérfaj, gyakoribb emlősök közül a mókus, sün is) az illetékes nemzeti park igazgatóság szakembereihez lehet fordulni, Baranya esetében a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján (ddnp.hu) a kapcsolat menüpontban találhatók telefonos elérhetőségek. Vadászható fajok esetében az illetékes vadásztársaságot kell értesíteni. Érdemes a jegyzőnél, vagy az Országos Magyar Vadászkamara honlapján (omvk.hu) érdeklődni. Pécs környékén a Misina Természet és Állatvédő Egyesület is foglalkozik sérült állatok befogadásával, kezelésével – számoltak be a szakértők.

Ha valakinek a kertjébe téved egy állat – ez főként élelemkeresési céllal történhet –, próbáljunk menekülőutat hagyni az állatnak a kapu kinyitásával, ha ez nem jár sikerrel, akkor a fent leírtakat kövessük. A legjobb azonban, ha a házunkat, nyaralónkat megfelelően körbekerítjük.

Arról is kérdeztük a szakértőket, melyek a leggyakoribb sérülések a tavaszi-nyári időszakban.

– Védett fajok esetében tavasszal főleg a fiatal állatok sérülése a gyakoribb, főként madárfajokkal, denevérekkel fordulnak hozzánk. Ilyenek lehetnek a leeső, levert fészekből kieső fiókák. Nagyobb testű madarak, például gólyák esetében gyakori a fiatal madarak tereptárgynak, villanyvezetéknek ütközése is. A leggyakoribb sérülések a törések, nagyobb testű madaraknál az áramütés is, ami általában halálos kimenetelű. A sérült egyedek gyorsan kiszáradhatnak, a sebek pedig elfertőződhetnek, vagy élősködők telepednek meg bennük. Nem túl gyakran, de kézre kerülnek gázolás során megsérült fiatal vidrák, teknősök is – számolt be a DDNP Igazgatóság.