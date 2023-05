– Az Európai Unió előjött egy olyan új szabályozással, amit a hazai jogban, Magyarországon is meg kell valósítanunk, és ezek konkrét előírásokat tartalmaznak a vállalatok információbiztonságát, kiberbiztonságát érintően – mondta az előadó, dr. Bencsik Balázs, a SZTFH igazgatója. A múlt héten a hatóság kezdeményezésére az országgyűlés elfogadott egy törvényt, ami ezt a területet szabályozza, és előírásokat vezet be a vállalatoknak, hogy hogyan kell ezeket a kockázatokat és kiberfenyegetettségeket kezelni, illetve hogyan kell a biztonsági eseményeket bejelenteni, az eljárásokat lefolytatni. Ez egy nagyon komplex szabályozás, amelyet a középvállalatoktól felfelé minden cégnek, illetve szervezetnek alkalmaznia kell. Ugyanakkor mivel ez egy olyan szabályozás, ahol az úgynevezett beszállítói lánc, tehát a kisebb vállalatok is érintettek, ezáltal ők is érdekeltek a szabályozás megvalósításában.

2024. őszétől kell megvalósítani A jogszabályok betartása, illetve alkalmazása egyébként, mint Bencsik Balázs hírportálunknak elmondta, egyértelmű beruházási igény merül fel a vállalkozások részéről, hiszen ki kell jelölni az információk biztonságáért felelős személyt, meg kell valósítani egy információbiztonsági auditot, pótolni kell a feltárt hiányosságokat. Hogy mennyit kell egy cégnek ehhez invesztálnia, azt nehéz megmondani, hiszen nagyban függ attól, hogy az adott vállalat mennyire felkészült már most, de durva becslés szerint a teljes informatikai költségvetés 20 százalékát kell a kiberbiztonságra fordítani. Ezeket a kötelezettségeket 2024. októberétől kell végrehajtani, és 2025. év végéig ad haladékot az SZTFH arra, hogy mindenki felkészüljön a törvény végrehajtására.