Egyik zsebből a másikba

Szabó szerint viszont a cég értéke nőtt azzal, hogy a másik önkormányzati cégtől, a Tettyétől megvették annak székházát, mert ez nekik bérleti bevételt jelent, és forgalomképes ingatlan lehet.

Közismert viszont, hogy a másik oldalon, a másik önkormányzati cégnek viszont kiadást jelent mindez, ráadásul az ebből befolyó egymilliárd forint a Tettye idei működési nehézségeire mehet el, nem pedig fejlesztésre, beruházásra.

Megszerezték, eladták

Érintőlegesen került szóba, a Szabadság utcában egykoron a központi menzának otthont adó telek is, amelyről tavaly még nagy hírként számolt be Péterffy Attila, a baloldali pécsi polgármester, hogy „visszaszerezték" a területet. Az ingatlanról most kiderült, hogy már nincs is városi tulajdonban, azt a Pécs Vagyonhasznosító már el is adta egy magáncégnek. Szabó Szilárd vételárat nem mondott, de a korábbi liciteljáráson az induló összeg nettó 170 millió forint volt.

Nyomoznak a városházi bizniszek miatt

A pécsi önkormányzat ingatlanvagyonával történő gazdálkodás kapcsán megírtuk, hogy a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség nyomozást indított, mert a gyanú szerint valakik pénzt kérhettek a szegényebb sorsú családoktól szociális bérlakások kiutalásáért, a hatóság pedig hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt vizsgálódik. A Bőrklinika és a Mandulás kemping botrányos, milliárdos cseréje kapcsán pedig különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás a Tolna Vármegyei Rend­őr-főkapitányságon.