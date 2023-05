A pécsi baloldal három év alatt egy több mint 16 milliárd forintos adóssághegyet hordott össze és pakolt minden pécsi vállára. Még azokéra is, akik ma meg sem születtek, hiszen, mint tudjuk, még 25 év múlva is, egészen 2048-ig kell majd fizetnie a pécsieknek a Péterffy-adósságot.

Ahelyett, hogy a baloldal őszintén szembenézne azzal a romhalmazzal, amit a város gazdálkodásából csináltak, még most is hazudoznak a pécsieknek. Mondhatnánk reggel, éjjel, meg este.

Ugyanis trükkök százaival próbálja a Péterffy-Ruzsa tandem takargatni a nyilvánvalót. Azt, hogy miattuk a város és annak lakossága nyakig úszik az adósságban.

A baloldali politikusok mellébeszélése helyett beszéljenek a tények és a jogszabályok. Az önkormányzat zárszámadási rendelettervezete ugyanis egészen pontosan bemutatja, hogy Péterffyéknek „köszönhetően” mi vár a pécsiekre a következő 25 évben.

Igaz, hogy eldugva, szégyenlősen, csak a 13. mellékletben felsorolva, de feketén fehéren ott olvasható az igazság: A tavalyi év végi állapot szerint az ún. EIB hitelcsomagban felhalmozott tőketartozás 11 080 809 000 Ft, míg a kamattartozás 6 527 690 000 Ft. Azaz összesen 17,6 milliárd forint Péterffy-adóssággal kell szembenéznie minden pécsinek.

Azonban ez még csak a kezdet! A 2023-ban eltelt hónapokban ugyanis a baloldal újabb százmilliókkal hizlalta tovább a Péterffy-adósságot. Minden közgyűlésen, hónapról hónapra meghozott döntéseikkel egyre csak nő az az összeg, amit majd nekünk pécsieknek kell visszafizetnünk a baloldal helyett a következő negyed évszázadban.

Minél tovább maradnak Péterffyék hatalomban, annál nagyobb adósságot akasztanak a pécsiek nyakába, pont úgy, mint 2010 előtt, amikor a baloldali politikusok közel 50 milliárd forintos adósságheggyel a hátuk mögött voltak kénytelenek távozni a városházásról. A polgári városvezetésnek akkor is a pécsiekkel és a kormánnyal összefogva sikerült megmentenie a várost, most is ez lesz a feladat.

De előtte még a jövő évi választásokon meg kell állítanunk őket, különben Pécset ismét csődbe viszik.