Valaki már elnémult

Ahogy a közgyűlésben résztvevők, illetve a néhány eltökélt pécsi is láthatta – akiknek nem egyszer a regnáló polgármester és stábjának Pécshez nem méltó megnyilatkozásait is kénytelenek eltűrni – a koalícióban ragadt két jobbikos közül az egyik, Fogarasi Gábor a népjóléti és sport bizottság elnöke a közgyűléseken szinte teljesen elnémult.

Hányszor is szólalt fel?

Az önkormányzat közgyűléseit közvetítő portál statisztikája alapján legutóbb nyolc hónappal ezelőtt szólalt fel, pedig azóta számtalan sporttal, szociális kérdéssel kapcsolatban fejthette ki volna véleményét, álláspontját.

A közösségi oldalán az elmúlt egy esztendőben is csupán tucatnyi posztot helyezett el, amelyeknek jó része politikai szempontból teljesen neutrálisnak tekinthető.

Mi lehet a háttérben?

Holott korábban még alpolgármesteri poszt várományosa is volt a városházi hírek szerint, bár azért a bizottsági elnöki poszttal sem járt rosszul. Fogarasi azután vált szinte láthatatlanná, hogy a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség nyomozást indított tavaly, mert a gyanú szerint egyesek kenőpénzért adtak oda önkormányzati lakásokat az elmúlt években

A Bőrklinika eladása nem tetszett neki

Fogarasi ráadásul korábban – a fideszes városvezetés idején – tiltakozott a Bőrklinika eladása ellen is, amelynek értékesítése most az MSZP-DK-s önkormányzat egyik legnagyobb ingatlanügye lett, amelyet alighanem erősen szorgalmaztak is a szocialista pénzügyi körök is.

Kihagyta a Mandulás kemping bontását

A jobbikos képviselő pedig nem is vett részt azon a demonstratív „pr-bontáson”, amikor a múlt héten a komplett baloldali csonkakoalíció kivonult a Mandulás kempingbe. Azért tették ezt, hogy szimbolizálják a Mandulás kemping és a Bőrklinika cseréje melletti kiállást a folyamatban lévő, különösen nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés gyanúja miatt elrendelt nyomozás ellenére.